Luca Attanasio, avviata la procedura per conferire la cittadinanza italiana alla moglie dell'ambasciatore ucciso in Congo (Di sabato 20 marzo 2021) È partita la procedura per conferire la cittadinanza italiana per meriti speciali a Zakia Seddiki, la moglie dell'ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, rimasto ucciso il 22 febbraio scorso in un attacco contro un convoglio delle Nazioni Unite nell'est del Paese, in cui sono morti anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del convoglio del World Food Programme col quale stavano viaggiando, Mustapha Milambo. Il Consiglio dei ministri di ieri (venerdì) ha deliberato di attivare la procedura, come si legge nel comunicato: "La signora Seddiki ha contribuito con impegno umanitario e sociale esemplare alla realizzazione della politica

