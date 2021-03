LIVE Snowboardcross Veysonnaz in DIRETTA | Michela Moioli sfida Eva Samkova per la seconda sfera di cristallo consecutiva!

(Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:55 I fari sono tutti puntati sullaal femminile:ed Evagiungono all’ultima gara stagionale con gli stessi punti, chi delle due riuscirà a mettere la tavola davanti si porterà a casa ladi. 13:52 Buongiorno e benvenuti alladell’ultima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di. Buongiorno e benvenuti alladell’ultima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di. In quel di(Svizzera) è arrivato il momento di assegnare ladi, sia al maschile, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboardcross

OA Sport

Oggi a Veysonnaz, in Svizzera, Michela Moioli si giocherà la Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboardcross con la ceca Eva Samkova. Le due, al momento, nella graduatoria generale hanno gli stessi punti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'ultima tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di snowboardcross. In quel di Veysonnaz (Svizzera) è arrivato il momen ...