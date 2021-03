Lazio, tegola per Inzaghi: Caicedo verso il forfait (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - Felipe Caicedo ieri sera a sorpresa in clinica Paideia. Controlli ad un piede, evidenziato un edema al tendine. In mattinata si era allenato regolarmente, provato con Immobile in attacco. A ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - Felipeieri sera a sorpresa in clinica Paideia. Controlli ad un piede, evidenziato un edema al tendine. In mattinata si era allenato regolarmente, provato con Immobile in attacco. A ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, tegola per Inzaghi: Caicedo verso il forfait: Il Panterone ieri sera si è presentato in Paideia per dei cont… - calciomercatoit : ?? #BayernLazio, doppia tegola per #Inzaghi: fuori #Lazzari e #Fares per infortunio +++ - sportface2016 : #BayernMonacoLazio, infortunio al dito per #Lazzari: esce molto dolorante, tegola per #Inzaghi #ChampionsLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tegola Lazio, tegola per Inzaghi: Caicedo verso il forfait ROMA - Felipe Caicedo ieri sera a sorpresa in clinica Paideia. Controlli ad un piede, evidenziato un edema al tendine. In mattinata si era allenato regolarmente, provato con Immobile in attacco. A ...

Caicedo out per la trasferta di Udine: l'ecuadoriano non ce la fa UDINESE LAZIO CAICEDO - Felipe Caicedo è out per la trasferta di Udine. Una brutta tegola per la Lazio , che non potrà contare sul giocatore che ha deciso l'ultima gara con il Crotone . Come riporta Il Messaggero, il giocatore che sarebbe dovuto partire titolare nella gara di domani,...

Lazio, tegola per Inzaghi: Caicedo verso il forfait Corriere dello Sport.it Lazio, tegola per Inzaghi: Caicedo verso il forfait ROMA - Felipe Caicedo ieri sera a sorpresa in clinica Paideia. Controlli ad un piede, evidenziato un edema al tendine. In mattinata si era allenato regolarmente, provato con Immobile in attacco. A rip ...

Caicedo out per la trasfera di Udine: l’ecuadoriano non ce la fa UDINESE LAZIO CAICEDO – Felipe Caicedo è out per la trasferta di Udine. Una brutta tegola per la Lazio, che non potrà contare sul giocatore che ha deciso l’ultima gara con il Crotone. Il giocatore, ch ...

ROMA - Felipe Caicedo ieri sera a sorpresa in clinica Paideia. Controlli ad un piede, evidenziato un edema al tendine. In mattinata si era allenato regolarmente, provato con Immobile in attacco. A ...UDINESECAICEDO - Felipe Caicedo è out per la trasferta di Udine. Una bruttaper la, che non potrà contare sul giocatore che ha deciso l'ultima gara con il Crotone . Come riporta Il Messaggero, il giocatore che sarebbe dovuto partire titolare nella gara di domani,...ROMA - Felipe Caicedo ieri sera a sorpresa in clinica Paideia. Controlli ad un piede, evidenziato un edema al tendine. In mattinata si era allenato regolarmente, provato con Immobile in attacco. A rip ...UDINESE LAZIO CAICEDO – Felipe Caicedo è out per la trasferta di Udine. Una brutta tegola per la Lazio, che non potrà contare sul giocatore che ha deciso l’ultima gara con il Crotone. Il giocatore, ch ...