La strana abitudine di Kate Middleton: la vecchiaia la combatte così (Di sabato 20 marzo 2021) La Duchessa di Cambridge ci tiene molto alla cura del viso. Per apparire sempre giovane e bella usa ogni giorno uno stratagemma particolare crema viso per la beauty routine ( pixabay)Come tutte le donne che si apprestano a diventare “mature”, anche Kate Middleton fa ricorso a trattamenti di bellezza. In particolare, per il viso la Duchessa di Cambridge utilizza una crema a dir poco bizzarra, con un ingrediente fuori dal comune, il veleno d’ape. Sembra che Kate, modello di sobrietà ed eleganza, speda all’anno ben 22.000 sterline per la sua beauty routine. La sua pelle luminosa e distesa, è il risultato di trattamenti e creme a base di apitoxina. Quando si parla di rimedi per rimanere giovani, non c’è davvero limite alla fantasia. Victoria Beckham è una veterana in materia e spesso ci sorprende con insoliti ... Leggi su kronic (Di sabato 20 marzo 2021) La Duchessa di Cambridge ci tiene molto alla cura del viso. Per apparire sempre giovane e bella usa ogni giorno uno stratagemma particolare crema viso per la beauty routine ( pixabay)Come tutte le donne che si apprestano a diventare “mature”, anchefa ricorso a trattamenti di bellezza. In particolare, per il viso la Duchessa di Cambridge utilizza una crema a dir poco bizzarra, con un ingrediente fuori dal comune, il veleno d’ape. Sembra che, modello di sobrietà ed eleganza, speda all’anno ben 22.000 sterline per la sua beauty routine. La sua pelle luminosa e distesa, è il risultato di trattamenti e creme a base di apitoxina. Quando si parla di rimedi per rimanere giovani, non c’è davvero limite alla fantasia. Victoria Beckham è una veterana in materia e spesso ci sorprende con insoliti ...

Advertising

AnswerLoveMs : RT @ItalianArmy_fam: ?? #JUNGKOOK quando è nervoso ???? Voi che strana abitudine avete quando siete in ansia? ?? @BTS_twt - CadettaG : RT @DavLucia: Aveva la strana abitudine di non raccontare nulla Aveva la tempesta dentro e nessuno lo notava Cesare Pavese #FarsiMare su… - gianpiero1965 : @sbonaccini @Aleohoh69 Ma quali no-vax?? Avete la strana abitudine di inventarvi termini e definizioni, e poi farci… - dbrmntgn : RT @ItalianArmy_fam: ?? #JUNGKOOK quando è nervoso ???? Voi che strana abitudine avete quando siete in ansia? ?? @BTS_twt - fede_sfiga96 : RT @ItalianArmy_fam: ?? #JUNGKOOK quando è nervoso ???? Voi che strana abitudine avete quando siete in ansia? ?? @BTS_twt -