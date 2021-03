"Ho difeso i confini del Paese”. Ma il pm chiede il processo per Salvini (Di sabato 20 marzo 2021) Mauro Indelicato Al termine della discussione all'interno della nuova udienza sul caso Open Arms, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ministro Matteo Salvini. Ecco lo scontro tra accusa e difesa I due procedimenti che in Sicilia vedono coinvolto Matteo Salvini oramai hanno preso una piega del tutto diversa. A Catania, dove da ottobre sono in corso le udienze preliminari sul caso Gregoretti, si sta viaggiando verso l'archiviazione nei confronti dell'ex ministro. A Palermo invece, nell'ambito del procedimento sul caso Open Arms, oggi la procura ha chiesto per il segretario leghista il rinvio a giudizio. Due binari distinti dunque e non soltanto sotto il profilo giudiziario. Nel capoluogo etneo la vicenda ha a che vedere con una nave della Guardia Costiera. A Palermo invece il procedimento riguarda una nave ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Mauro Indelicato Al termine della discussione all'interno della nuova udienza sul caso Open Arms, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ministro Matteo. Ecco lo scontro tra accusa e difesa I due procedimenti che in Sicilia vedono coinvolto Matteooramai hanno preso una piega del tutto diversa. A Catania, dove da ottobre sono in corso le udienze preliminari sul caso Gregoretti, si sta viaggiando verso l'archiviazione nei confronti dell'ex ministro. A Palermo invece, nell'ambito del procedimento sul caso Open Arms, oggi la procura ha chiesto per il segretario leghista il rinvio a giudizio. Due binari distinti dunque e non soltanto sotto il profilo giudiziario. Nel capoluogo etneo la vicenda ha a che vedere con una nave della Guardia Costiera. A Palermo invece il procedimento riguarda una nave ...

