Henry Winkler | riflette su quest’anno di blocco

(Di sabato 20 marzo 2021) Ho fatto Barry all’età di 72 anni e mi è piaciuto tantissimo farlo. Stavamo leggendo una tabella questa volta lo scorso marzo – in procinto di iniziare le riprese della terza stagione – e il giorno dopo hanno detto: “Restate a casa”. Per prima cosa, ho sentito che avremmo ricominciato a luglio, poi a ottobre. Avrei avuto paura perché sono centinaia di persone che devi tenere al sicuro e in salute.si apre a hollywood reporter. Ecco alcuni stralci dell’intervista. Come è cambiata la vita a casa? All’inizio avevamo 13 membri della famiglia– io e mia moglie, i nostri figli, i nostri nipoti – a casa, fuori, e poi ha iniziato a diminuire. L’eccezione erano i nipoti, che avevano lezioni sul nostro prato in diversi giorni della settimana. Ascoltare le urla, le corse, gli strilli e il ...

