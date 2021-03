Governo approva “condono fiscale”: come funziona e chi ne ha diritto (Di sabato 20 marzo 2021) E’ passato con il decreto sostegni di ieri il “condono fiscale”. Sì alla cancellazione di vecchie cartelle, ma solo con un reddito Irpef che non superi i 30mila euro. Scompariranno però solo le cartelle che vanno dal 2000 al 2010 compreso, con un tetto fino a 5000mila euro. Dunque non interessa le cartelle dopo il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 20 marzo 2021) E’ passato con il decreto sostegni di ieri il “”. Sì alla cancellazione di vecchie cartelle, ma solo con un reddito Irpef che non superi i 30mila euro. Scompariranno però solo le cartelle che vanno dal 2000 al 2010 compreso, con un tetto fino a 5000mila euro. Dunque non interessa le cartelle dopo il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

