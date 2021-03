Golf | Matt Jones vola in testa al The Honda Classic 2021 approfittando del crollo di Aron Wise

(Di domenica 21 marzo 2021) Al Palm Beach Gardens (Florida) si è appena chiuso il terzo giro del The. Un moving day decisamente movimentato, conal comando dopo un clamoroso ribaltamento di scena nella seconda parte della giornata. Ainfatti dopo poche buche si è trovato con un vantaggio di sei colpi e sembrava pronto a trasformare il torneo in una marcia solitaria. Tutto è andato storto però da lì in avanti per il giovane americano e il connazionalene ha saputo approfittare perfettamente. Il quarantenne ha gestito il vento al PGA National per firmare un round da 69, portandosi sul -10 complessivo per il torneo e potendosi garantire ben tre lunghezze di vantaggio domani sullo stessoe J.B. ...

Advertising

zazoomblog : Golf PGA Tour 2021: superbo primo round di Matt Jones al The Honda Classic. L’australiano firma anche il record di… - zazoomblog : Golf PGA Tour 2021: superbo primo round di Matt Jones al The Honda Classic. L’australiano firma anche il record di… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Matt

OA Sport

In Florida l'Honda Classic dicontinua a regalare spettacolo. A Palm Beach Gardens l'americano (nato però in Sudafrica) Aaron ...in classifica il connazionale Brandon Hagy e l'australiano...Alle sue spalle, appaiati a tre colpi di distanza, l altro americano Brandon Hagy e l aussie...Jones fa il fenomeno: record all Honda Classic IERI A 09:38 The Honda Classic Tutti i colpi del ...(ANSA) - ROMA, 20 MAR - In Florida l'Honda Classic di golf continua a regalare spettacolo. A Palm Beach Gardens l'americano (nato però in Sudafrica) Aaron Wise con il secondo parziale consecutivo chiu ...Al secondo posto, oltre all’australiano Matt Jones oramai ex leader (pari con il par nella giornata, rimanendo a -9), c’è da segnalare il grande recupero del ventinovenne Brandon Hagy, un solo Major ...