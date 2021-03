Advertising

QuiNewsFirenze : Alcol dopo le 16, chiusi due minimarket - FirenzePost : Firenze: chiusi due minimarket, vendevano alcolici dopo le 16 - DigiscopingTour : RT @GOODIDEAstyle: L'opera di @JRart a @palazzostrozzi di Firenze ci mostra ciò che da mesi non possiamo più vedere a causa della pandemia:… - ilgraficomasche : RT @GOODIDEAstyle: L'opera di @JRart a @palazzostrozzi di Firenze ci mostra ciò che da mesi non possiamo più vedere a causa della pandemia:… - AlekosPrete : RT @GOODIDEAstyle: L'opera di @JRart a @palazzostrozzi di Firenze ci mostra ciò che da mesi non possiamo più vedere a causa della pandemia:… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze chiusi

Firenze Post

... non si può far visita a parenti e amici ,i centri commerciali e molti negozi tra cui ... Zona rossa nella Città metropolitana di- Empolese Valdelsa Capraia e Limite Castelfiorentino ......bar e i ristoranti sono giàal pubblico per via della zona arancione) dovranno essere... su ambo i lati in : via Duca d'Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via, piazza ...Se i teatri sono chiusi causa Covid, il teatro arriva direttamente nelle case, via streaming: è l'iniziativa della compagnia TerramMare ...Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato a TuttoSport: FIORENTINA - «All’inizio non è stato facile. Poi le cose sono migliorate ...