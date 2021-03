Figliuolo: “Da seconda metà di aprile 500mila dosi al giorno” (Di sabato 20 marzo 2021) Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid che si è vaccinato questa mattina, chiarisce quando arriverà il vaccino Johnson & Johnson “Il vaccino Johnson & Johnson arriverà in Italia nella seconda metà di aprile“, ha dichiarato Francesco Figliuolo. Il commissario per l’emergenza Covid ha spiegato alla stampa: “In quel periodo l’obiettivo fissato è la somministrazione di 500mila dosi al giorno“. Proprio questa mattina il generale ha ricevuto una dose di AstraZeneca presso il drive through della Cecchignola, a Roma. In merito al rallentamento della campagna vaccinale, Figliuolo ha riferito che “in alcune regioni l’annullamento delle prenotazioni dei vaccini con AstraZeneca è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021), commissario per l’emergenza Covid che si è vaccinato questa mattina, chiarisce quando arriverà il vaccino Johnson & Johnson “Il vaccino Johnson & Johnson arriverà in Italia nelladi“, ha dichiarato Francesco. Il commissario per l’emergenza Covid ha spiegato alla stampa: “In quel periodo l’obiettivo fissato è la somministrazione dial“. Proprio questa mattina il generale ha ricevuto una dose di AstraZeneca presso il drive through della Cecchignola, a Roma. In merito al rallentamento della campagna vaccinale,ha riferito che “in alcune regioni l’annullamento delle prenotazioni dei vaccini con AstraZeneca è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ...

