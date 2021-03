Energia del mare: fonte rinnovabile e pulita (Di sabato 20 marzo 2021) Quando si parla di Energia del mare si fa riferimento alla possibilità di generare Energia direttamente dal mare e dai suoi movimenti. Parliamo di una delle principali forme di energie rinnovabili tra le più importanti perché con la vasta quantità di mari e oceani presenti sul nostro pianeta si tratta di una fonte inesauribile di Energia, appunto. Nello specifico, l’Energia delle maree, grazie a speciali tecnologie di tipo fluidodinamico, può essere trasformata in Energia elettrica sfruttando la forza meccanica dei movimenti dell’acqua. Dal momento che l’Energia del mare è inesauribile si moltiplicano di giorno in giorno gli studi sulla realizzazione di sistemi sempre più efficienti e all’avanguardia ... Leggi su quifinanza (Di sabato 20 marzo 2021) Quando si parla didelsi fa riferimento alla possibilità di generaredirettamente dale dai suoi movimenti. Parliamo di una delle principali forme di energie rinnovabili tra le più importanti perché con la vasta quantità di mari e oceani presenti sul nostro pianeta si tratta di unainesauribile di, appunto. Nello specifico, l’dellee, grazie a speciali tecnologie di tipo fluidodinamico, può essere trasformata inelettrica sfruttando la forza meccanica dei movimenti dell’acqua. Dal momento che l’delè inesauribile si moltiplicano di giorno in giorno gli studi sulla realizzazione di sistemi sempre più efficienti e all’avanguardia ...

