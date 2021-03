Devozione alla Beata Vergine Maria: Preghiera del mattino del 20 Marzo 2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Il Sabato è il giorno della Devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi 20 Marzo. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, vorrei seguirti proprio come la L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 20 marzo 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 20. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore, vorrei seguirti proprio come la L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

g_dimarzo : RT @MinolloO: Quest’anno ho deciso di farle io le zeppole per mio padre Ci ho messo tanto amore, devozione, sforzo fisico e tecnica Ho se… - stocazzzzzo : RT @MinolloO: Quest’anno ho deciso di farle io le zeppole per mio padre Ci ho messo tanto amore, devozione, sforzo fisico e tecnica Ho se… - maxcrespino : RT @MinolloO: Quest’anno ho deciso di farle io le zeppole per mio padre Ci ho messo tanto amore, devozione, sforzo fisico e tecnica Ho se… - Toni_ct_1 : RT @MinolloO: Quest’anno ho deciso di farle io le zeppole per mio padre Ci ho messo tanto amore, devozione, sforzo fisico e tecnica Ho se… - Niko21687554 : RT @MinolloO: Quest’anno ho deciso di farle io le zeppole per mio padre Ci ho messo tanto amore, devozione, sforzo fisico e tecnica Ho se… -