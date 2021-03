Cremona, non partono gli sms per gli anziani da vaccinare. Poi scatta il tam tam per salvare 500 dosi: «Folle, manca una strategia» (Di sabato 20 marzo 2021) Medici pronti a vaccinare ma mancano i destinatari delle dosi. Succede a Cremona «dove l’Asst ha rischiato di buttare via circa 500 dosi di vaccino anti-Covid, destinati agli over 80, perché nessuno degli aventi diritto ha ricevuto il messaggio per la convocazione nell’hub». A denunciarlo è Attilio Galmozzi, medico di pronto soccorso che, insieme a Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd in Lombardia, ha portato a galla quanto successo oggi a Cremona (e non solo, visto che si sono registrati casi simili anche in Brianza e a Como). «Stamattina i miei colleghi, intorno alle 8.30-9, hanno capito che qualcosa non andava – dice a Open Galmozzi -. Non si è presentato praticamente nessuno (solo 80 su 600 aventi diritto, ndr). Così, anche tramite le istituzioni locali, hanno iniziato ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) Medici pronti amano i destinatari delle. Succede a«dove l’Asst ha rischiato di buttare via circa 500di vaccino anti-Covid, destinati agli over 80, perché nessuno degli aventi diritto ha ricevuto il messaggio per la convocazione nell’hub». A denunciarlo è Attilio Galmozzi, medico di pronto soccorso che, insieme a Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd in Lombardia, ha portato a galla quanto successo oggi a(e non solo, visto che si sono registrati casi simili anche in Brianza e a Como). «Stamattina i miei colleghi, intorno alle 8.30-9, hanno capito che qualcosa non andava – dice a Open Galmozzi -. Non si è presentato praticamente nessuno (solo 80 su 600 aventi diritto, ndr). Così, anche tramite le istituzioni locali, hanno iniziato ...

pfmajorino : In questo momento a #Como e #Cremona si scopre che non si tengono numerose vaccinazioni perché il sistema della… - LuciaLena2 : RT @pfmajorino: In questo momento a #Como e #Cremona si scopre che non si tengono numerose vaccinazioni perché il sistema della #RegioneLom… - SAPAFER : RT @pfmajorino: In questo momento a #Como e #Cremona si scopre che non si tengono numerose vaccinazioni perché il sistema della #RegioneLom… - tladyinthetower : RT @pfmajorino: In questo momento a #Como e #Cremona si scopre che non si tengono numerose vaccinazioni perché il sistema della #RegioneLom… - Simona_Sol : RT @pfmajorino: In questo momento a #Como e #Cremona si scopre che non si tengono numerose vaccinazioni perché il sistema della #RegioneLom… -