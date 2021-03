Covid: Napoli (Cambiamo), da Draghi un mezzo passo, ora aspettiamo l'altro' (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Al presidente Draghi va riconosciuto il merito di aver cambiato mezzo passo nel governo della pandemia. Dopo Pasqua, con la campagna di vaccinazione che accelera per entrare nel vivo, il governo dovrà fare l'altro mezzo passo: abbandonare definitivamente la politica del lockdown totale per portare il Paese in una fase di flessibilità. Che significa ponderare lo stop delle attività economiche e commerciali in base alla diffusione del contagio". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Cambiamo. "In zona rossa -spiega- bar e ristoranti aperti con un numero ridotto di posti in base alla superficie, nelle altre zone la disponibilità cresce in relazione alla minore diffusione del virus. La politica dei sussidi va cambiata alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Al presidenteva riconosciuto il merito di aver cambiatonel governo della pandemia. Dopo Pasqua, con la campagna di vaccinazione che accelera per entrare nel vivo, il governo dovrà fare l': abbandonare definitivamente la politica del lockdown totale per portare il Paese in una fase di flessibilità. Che significa ponderare lo stop delle attività economiche e commerciali in base alla diffusione del contagio". Lo afferma Osvaldo, deputato di. "In zona rossa -spiega- bar e ristoranti aperti con un numero ridotto di posti in base alla superficie, nelle altre zone la disponibilità cresce in relazione alla minore diffusione del virus. La politica dei sussidi va cambiata alla ...

