Coronavirus, in Puglia numeri ancora altissimi: 1983 nuovi casi. Rapporto tamponi-positivi oltre il 17 per cento (Di sabato 20 marzo 2021) Nel bollettino registrati 26 decessi: il totale è ora di 4.447 vittime dall'inizio della pandemia. In ospedale quasi 1.900 persone Leggi su repubblica (Di sabato 20 marzo 2021) Nel bollettino registrati 26 decessi: il totale è ora di 4.447 vittime dall'inizio della pandemia. In ospedale quasi 1.900 persone

