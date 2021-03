Come va il governo Draghi sui social: il ministro più seguito è Di Maio (Di sabato 20 marzo 2021) L’analisi del governo sui social network, nel momento in cui il presidente del Consiglio non è sui social network. Come sta cambiando la comunicazione politica nel mandato del governo di Mario Draghi? È un po’ il tema di oggi, dopo la prima conferenza stampa del premier, in occasione della presentazione del cosiddetto Decreto Sostegni. Ovviamente, non c’erano dubbi sulla navigata esperienza di Draghi nel corso delle conferenze stampa, eppure qualcuno che lo attendeva al varco c’è stato. Ma – al di là della comunicazione offline – l’attuale compagine di governo risulta essere molto attiva sui social network. A partire dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, l’esponente della squadra dell’esecutivo che ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 20 marzo 2021) L’analisi delsuinetwork, nel momento in cui il presidente del Consiglio non è suinetwork.sta cambiando la comunicazione politica nel mandato deldi Mario? È un po’ il tema di oggi, dopo la prima conferenza stampa del premier, in occasione della presentazione del cosiddetto Decreto Sostegni. Ovviamente, non c’erano dubbi sulla navigata esperienza dinel corso delle conferenze stampa, eppure qualcuno che lo attendeva al varco c’è stato. Ma – al di là della comunicazione offline – l’attuale compagine dirisulta essere molto attiva suinetwork. A partire daldegli Esteri Luigi Di, l’esponente della squadra dell’esecutivo che ...

