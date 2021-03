Burioni: 'Se fate il vaccino Astrazeneca, no a terapie preventive, rischiate danni gravi' (Di sabato 20 marzo 2021) È importante non assumere farmaci o altri preparati prima e dopo il . Sembra superfluo dirlo, ma non è così. Lo aveva ribadito anche il direttore di Aifa Nicola Magrini durante la conferenza stampa ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) È importante non assumere farmaci o altri preparati prima e dopo il . Sembra superfluo dirlo, ma non è così. Lo aveva ribadito anche il direttore di Aifa Nicola Magrini durante la conferenza stampa ...

Advertising

Globe1078 : Vaccino, Burioni: «Se fate AstraZeneca, no a terapie preventive, rischiate danni gravi» - leggoit : Vaccino, Burioni: «Se fate AstraZeneca, no a terapie preventive, rischiate danni gravi» - Gianmar26145917 : RT @net_maori: @Gianmar26145917 @andiamoviaora Ma se fate la farsa fatta da Fauci o da Burioni lasciate perdere, è come pagare i ricchi per… - net_maori : @Gianmar26145917 @andiamoviaora Ma se fate la farsa fatta da Fauci o da Burioni lasciate perdere, è come pagare i r… - organtin : @andcapocci Però adesso non mi fate come Burioni che se la prende con chi ha negoziato i contratti UE con le case f… -