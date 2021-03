America’s Cup a due tra New Zealand e Ineos UK? Grant Dalton: “E’ un’opzione” (Di sabato 20 marzo 2021) Sembravano essersi smontate le voci di una possibile America’s Cup da svolgersi già nel 2022 tra i soli Defender di Team New Zealand e gli sfidanti, nonché Challenger of Record, di Ineos Team UK. Il nuovo regolamento varato ieri lasciava presagire, peraltro a più riprese, l’obiettivo non solo di contenere i costi, ma anche di fare in modo che sempre più compagini si avvicinassero al grande teatro della Coppa America. Per questo l’ipotesi che la Vecchia Brocca sarebbe stata contesa da appena due flotte in un evento da svolgersi nel mare dell’isola di Wight appariva più che altro come una boutade lanciata dai media neozelandesi. In realtà sull’argomento è intervenuto direttamente Grant Dalton. Il CEO di Team New Zealand ha rivelato al NZ Herald che “certamente l’Isola di Wight è ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Sembravano essersi smontate le voci di una possibileCup da svolgersi già nel 2022 tra i soli Defender di Team Newe gli sfidanti, nonché Challenger of Record, diTeam UK. Il nuovo regolamento varato ieri lasciava presagire, peraltro a più riprese, l’obiettivo non solo di contenere i costi, ma anche di fare in modo che sempre più compagini si avvicinassero al grande teatro della Coppa America. Per questo l’ipotesi che la Vecchia Brocca sarebbe stata contesa da appena due flotte in un evento da svolgersi nel mare dell’isola di Wight appariva più che altro come una boutade lanciata dai media neozelandesi. In realtà sull’argomento è intervenuto direttamente. Il CEO di Team Newha rivelato al NZ Herald che “certamente l’Isola di Wight è ...

Eurosport_IT : Giornata di vento leggero ad Auckland e a fare la differenza sono le partenze. Non si sblocca la situazione dopo 3… - Eurosport_IT : ?@lunarossa? regata in maniera magistrale ??????????, ma ?@EmiratesTeamNZ? è più veloce ?? I kiwi vincono l’unico punto… - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la 36a ?@americascup? battendo Luna Rossa per 7-3 ???????? Tanti applausi però per ?… - infoitsport : New Zealand è troppo forte: Luna Rossa deve arrendersi nella finale di America’s Cup - infoitsport : Grazie Luna Rossa. America's Cup nuova edizione: quando? -

