(Di sabato 20 marzo 2021) Come si legge su Milano Today, il mezzo di soccorso - della Croce Rossa - viaggiava in emergenza, con sirena e lampeggianti accesi, dopo aver risposto a una chiamata per 'soccorso persona'. La ...

Advertising

zazoomblog : Ambulanza si schianta contro un tir muore paziente malato di Covid: “Tragico destino” - #Ambulanza #schianta… - CatelliRossella : ??????Incidente nel Bolognese: ambulanza covid si schianta contro un tir, muore il paziente a bordo - CoESItalia : Nuovo Articolo: Incidente nel Bolognese: ambulanza covid si schianta contro un tir, muore il paziente a bordo - infoitinterno : Incidente nel Bolognese: ambulanza covid si schianta contro un tir, muore il paziente a bordo - 24emilia : Ambulanza si schianta contro un tir a #Molinella, morto il paziente trasportato a bordo -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulanza schianta

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'coinvolta nell'incidente da parte dei vigili del fuoco sono state particolarmente complesse e hanno costretto i pompieri a indossare ...Nell'incidente sono rimaste ferite, anche se in modo meno grave, anche due operatrici del 118 che erano a bordo dell', mentre l'autista del camion è rimasto illeso.Antonio Di Rienzo, 59enne di Pavia, ha perso il controllo: finito sull’aiuola centrale, è stato sbalzato a metri di distanza ...Una donna di 59 anni è rimasta ferita in modo serio la mattina di oggi, sabato 20 marzo, a Varese, a causa di un incidente stradale. Lo schianto - per cause in corso d’accertamento da parte della poli ...