Abusi sessuali e pedofilia | Papa Francesco fa dimettere un vescovo argentino | “Coprì religiosi accusati di violenze sui minori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 marzo 2021) Un altromesso alla porta, accusato di aver copertoe preti pedofili.ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi Alto Valle del Rio Negro, in Argentina, presentata da monsignor Marcelo Alejandro Cuenca Revuelta. Il casosegue di pochi giorni il terremoto nella Chiesa tedesca, con i risultati dell’indagine suglinella diocesi di Colonia: è attesa per i prossimi giorni una presa di posizione del pontefice sulle rinunce dei prelati coinvolti. Monsignor Cuenca da tempo era stato duramente criticato in Argentina per aver fornito protezione nella sua diocesi al sacerdote Luis Alberto Bergliaffa che era stato condannato dalla Chiesa percontro una ragazza. ...