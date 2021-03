Whatsapp e Instagram fuori uso, le due applicazioni in down (Di venerdì 19 marzo 2021) Whatsapp e Instagran non stanno funzionando. Nel momento in cui scriviamo le due applicazioni sembrano essere fuori uso, tanto che su Twitter l’hashtag #Whatsappdown è balzato al primo posto tra le tendenze. Non è chiaro al momento quale sia il problema, dato che nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da parte dei due social network. Resta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 marzo 2021)e Instagran non stanno funzionando. Nel momento in cui scriviamo le duesembrano essereuso, tanto che su Twitter l’hashtag #è balzato al primo posto tra le tendenze. Non è chiaro al momento quale sia il problema, dato che nessuna comunicazione ufficiale è arrivata da parte dei due social network. Resta L'articolo

