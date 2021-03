“Sei un grande papà”: il tenero messaggio di Pier Silvio Berlusconi (unico firmatario) (Di venerdì 19 marzo 2021) 19 marzo. E’ San Giuseppe. E’ la festa del papà. E cosa ha pensato di fare Pier Silvio Berlusconi, primo figlio maschio, dell’ex presidente del consiglio e leader di Forza Italia (tra le altre cose) Silvio Berlusconi? Acquistare una pagina intera su diversi quotidiani – il Corriere, il Messaggero, Libero e il Giornale -per celebrare il padre. “Tutti conosciamo le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà”. Parola tenerissime che però vedono Pier Silvio unico firmatario. Come fa notare Dagospia: chissà cosa ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 marzo 2021) 19 marzo. E’ San Giuseppe. E’ la festa del. E cosa ha pensato di fare, primo figlio maschio, dell’ex presidente del consiglio e leader di Forza Italia (tra le altre cose)? Acquistare una pagina intera su diversi quotidiani – il Corriere, il Messaggero, Libero e il Giornale -per celebrare il padre. “Tutti conosciamo le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che seianche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un”. Parola tenerissime che però vedono. Come fa notare Dagospia: chissà cosa ...

Advertising

Corriere : Pier Silvio Berlusconi e la pagina di auguri a suo padre Silvio per la festa del papà: «Sei un grande» - trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - HuffPostItalia : Festa del papà, gli auguri inconsueti di Pier Silvio Berlusconi - Marinel74187437 : @MetaErmal Ho scritto e cancellato più volte, qualsiasi cosa mi sembra fuori luogo, ti dico solo che devi essere fi… - Maddycembre : @pino_cecilia Bravaaaaaaaaaa grazie Cecilia io sono una di quelle!!! Grazie grazie ?? sei sempre acuta come il tuo… -