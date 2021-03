Per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp ci sono 3 velocità, procedura facile (Di venerdì 19 marzo 2021) Si torna a parlare della nuova funzione per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp. La novità è stata annunciata anche sulle nostre pagine nei giorni scorsi e ora, grazie ad una nuova beta Android del servizio, ne sappiamo decisamente di più come funzionerà proprio la feature. Come al solito, le anticipazioni sulle ultime fatiche degli sviluppatori sono pervenute grazie all’esperto WABetaInfo e il suo blog tematico. Per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp, gli sviluppatori hanno pensato a tre modalità con le quali potrà essere riprodotto proprio un messaggio vocale. In particolar modo, le opzioni a disposizione degli utenti messe in evidenza nell’ultima beta 2.21.6.11 disponibile per i device Android sul Play ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Si torna a parlare della nuova funzione per. La novità è stata annunciata anche sulle nostre pagine nei giorni scorsi e ora, grazie ad una nuova beta Android del servizio, ne sappiamo decisamente di più come funzionerà proprio la feature. Come al solito, le anticipazioni sulle ultime fatiche degli sviluppatoripervenute grazie all’esperto WABetaInfo e il suo blog tematico. Per, gli sviluppatori hanno pensato a tre modalità con le quali potrà essere riprodotto proprio uno vocale. In particolar modo, le opzioni a disposizione degli utenti messe in evidenza nell’ultima beta 2.21.6.11 disponibile per i device Android sul Play ...

