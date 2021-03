Napoli | fanno irruzione nell’Ospedale del Mare dopo la morte di un parente | insulti ai medici e calci e pugni alle porte – Video

Advertising

rep_napoli : Gli ultras fanno squadra per Pianura: riecco il parco Falcone e Borsellino [di Marina Cappitti] [aggiornamento dell… - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Nuovo allenatore del Napoli? I nomi fanno parte del gioco' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Nuovo allenatore del Napoli? I nomi fanno parte del gioco' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Nuovo allenatore del Napoli? I nomi fanno parte del gioco' - apetrazzuolo : AIAC - Ulivieri: 'Nuovo allenatore del Napoli? I nomi fanno parte del gioco' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fanno

Il Fatto Quotidiano

Nuovo allenatore del? I nomiparte del gioco, ogni allenatore lo sa che la storia è questa. Mi sembra che Gattuso l'abbia capito e pensi solo alla squadra. Allegri e Sarri senza ......vittoria contro la Roma che ha visto il Parma vestirsi da grandecredere che ha ancora buone possibilità di salvarsi o quantomeno provarci. MEGLIO TARDI CHE MAI ! CAGLIARI : Inter, Roma,...Il presidente della squadra partenopea, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando per trovare l'allenatore della prossima stagione, dando per scontato che non sarà più Gennaro Gattuso.Il governatore in diretta social torna a denunciare la «sperequazione» nella distribuzione del siero che penalizza la Campania. Il più grande errore «i ritardi nella produzione del vaccino italiano, a ...