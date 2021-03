MotoGP, Marc Marquez in pista a Portimao! Lo spagnolo continua il suo percorso verso l’esordio di Losail (Di venerdì 19 marzo 2021) Il percorso di avvicinamento di Marc Marquez verso il Gran Premio del Qatar prosegue con il vento in poppa. Lo spagnolo, infatti, nella giornata odierna è salito sulla Honda RC213V-S per una nuova sessione di test privati, questa volta sul tracciato di Portimao. Dopo il primo assaggio dei giorni scorsi a Barcellona, il sei volte campione del mondo della MotoGP si è nuovamente rimboccato le maniche e sta girando sulla pista dell’Algarve. Non avendo potuto disputare i test pre-stagionali di Losail, lo spagnolo recuperare il tempo perso rispetto ai rivali in fatto di feeling con la moto. Anche se la Honda che ha a disposizione non è quella che sarà sulla griglia di partenza di Losail, il Cabroncito sta cercando di capire ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildi avvicinamento diil Gran Premio del Qatar prosegue con il vento in poppa. Lo, infatti, nella giornata odierna è salito sulla Honda RC213V-S per una nuova sessione di test privati, questa volta sul tracciato di Portimao. Dopo il primo assaggio dei giorni scorsi a Barcellona, il sei volte campione del mondo dellasi è nuovamente rimboccato le maniche e sta girando sulladell’Algarve. Non avendo potuto disputare i test pre-stagionali di, lorecuperare il tempo perso rispetto ai rivali in fatto di feeling con la moto. Anche se la Honda che ha a disposizione non è quella che sarà sulla griglia di partenza di, il Cabroncito sta cercando di capire ...

