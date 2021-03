Montesarchio, Damiano: “Viviamo la fase più difficile dell’emergenza Covid” (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – “Dobbiamo purtroppo riscontrare un ulteriore aumento di contagi, in linea con quanto sta accadendo in tutta Italia, in Campania e nella nostra provincia in fase di picco Covid. Quella che Viviamo, e che vivremo nelle prossime settimane, è la fase più difficile”. Queste le parole di Franco Damiano, sindaco di Montesarchio in relazione all’emergenza Covid. “Tuttavia ci segnalano situazioni di estrema gravità: persone poste in quarantena che non rispettano le prescrizioni di legge e vanno in giro. Ebbene, ho già concordato con Polizia Municipale e Carabinieri di disporre ad horas controlli in città: al di là delle sanzioni per chi sarà trovato in giro, in zona rossa, immotivatamente, se sarà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Dobbiamo purtroppo riscontrare un ulteriore aumento di contagi, in linea con quanto sta accadendo in tutta Italia, in Campania e nella nostra provincia indi picco. Quella che, e che vivremo nelle prossime settimane, è lapiù”. Queste le parole di Franco, sindaco diin relazione all’emergenza. “Tuttavia ci segnalano situazioni di estrema gravità: persone poste in quarantena che non rispettano le prescrizioni di legge e vanno in giro. Ebbene, ho già concordato con Polizia Municipale e Carabinieri di disporre ad horas controlli in città: al di là delle sanzioni per chi sarà trovato in giro, in zona rossa, immotivatamente, se sarà ...

