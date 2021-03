La strategia Biden sui migranti? Dosi di AstraZeneca donate al Messico

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente americano Joecerca di smantellare la politica migratoria del suo predecessore, Donald Trump. A pochi mesi dall’arrivo alla Casa Bianca ha già bloccato i lavori per la costruzione del Muro alla frontiera con il, ha fermato l’espulsione di minori al confine e ha sostenuto la riforma della Camera del programma American Dream and Promise Act come un passo importante per riformare il sistema dell’immigrazione. Ma questo non ha risolto il problema, anzi. Con il cambio della guardia alla presidenza, il flusso diche si recano alla frontiera con la speranza di potere entrare in territorio americano è aumentato drammaticamente. A febbraio sono state arrestate circa 100.000 persone – tra cui 9.457 minori non accompagnati – un aumento del 28% rispetto al mese di gennaio, secondo i dati ufficiali. Alejandro ...