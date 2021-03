La Regina Elisabetta è triste, ma non prova rabbia per Harry: le nuove indiscrezioni da Buckingham Palace (Di venerdì 19 marzo 2021) Di certo non è un bel periodo per la Regina Elisabetta II. La monarca inglese si è ritrovata ad affrontare la preoccupazione per il figlio Carlo, cha ha contratto il covid-19 – ma che ora è completamente guarito – e il ricovero del marito Filippo di Edimburgo, 99 anni, ricoverato per oltre tre settimane. A … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 19 marzo 2021) Di certo non è un bel periodo per laII. La monarca inglese si è ritrovata ad affrontare la preoccupazione per il figlio Carlo, cha ha contratto il covid-19 – ma che ora è completamente guarito – e il ricovero del marito Filippo di Edimburgo, 99 anni, ricoverato per oltre tre settimane. A … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Fusillide : RT @HuffPostItalia: The Sun: 'La regina Elisabetta 'è triste, non arrabbiata' dopo l'intervista di Harry e Meghan' - foockinavocados : @xtightrxpe fotte sega ha perso una persona a dir poco meravigliosa e speciale cazzo si crede la regina elisabetta? - HuffPostItalia : The Sun: 'La regina Elisabetta 'è triste, non arrabbiata' dopo l'intervista di Harry e Meghan' - globalistIT : - chiamatemibobo : @Il_Vallo_ @Open_gol Ma poi manco stava vicino a quelli che morivano davvero di fame ma con ipocriti peggio dei com… -