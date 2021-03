Isola 15, dopo la puntata di ieri un famosissimo ex volto di Amici si scaglia contro Akash Kumar! (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ andata in onda ieri sera l’attesissima seconda puntata dell’Isola 15. La trasmissione condotta da Ilary Blasi sta man mano prendendo forma: le peculiarità di ogni concorrente stanno venendo fuori in Honduras, mentre qualche pettegolezzo si sta facendo spazio sul web. Sicuramente a far molto discutere negli ultimi giorni sono state un po’ di questioni legate al chiacchieratissimo Akash Kumar. Tante le incognite sull’affascinante modello dagli occhi di ghiaccio, tra cui quelle relative al suo vero nome. E a dar voce al popolo ieri sera è stato proprio Tommaso Zorzi che, in veste di opinionista, ha posto qualche interrogativo a tal proposito al naufrago. Quest’ultimo si è subito irrigidito e ha polemizzato, ma a più di qualcuno non è andato giù l’atteggiamento di Akash: tra questi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ andata in ondasera l’attesissima secondadell’15. La trasmissione condotta da Ilary Blasi sta man mano prendendo forma: le peculiarità di ogni concorrente stanno venendo fuori in Honduras, mentre qualche pettegolezzo si sta facendo spazio sul web. Sicuramente a far molto discutere negli ultimi giorni sono state un po’ di questioni legate al chiacchieratissimoKumar. Tante le incognite sull’affascinante modello dagli occhi di ghiaccio, tra cui quelle relative al suo vero nome. E a dar voce al popolosera è stato proprio Tommaso Zorzi che, in veste di opinionista, ha posto qualche interrogativo a tal proposito al naufrago. Quest’ultimo si è subito irrigidito e ha polemizzato, ma a più di qualcuno non è andato giù l’atteggiamento di: tra questi ...

