In nome del Padre | il testo della canzone dei Maneskin

(Di venerdì 19 marzo 2021) Indelè sicuramente il brano più spinto di tutto l’album Teatri D’ira Vol. I dei. Unche non vuole essere blasfemo, ma una dichiarazione. “Fare musica per noi è una passione così forte da renderla sacra” diconoo. INDELCi ho provato a liberarmi da quel senso di indesiderato ed ho fallito mille volte però ci ho provato ho messo pesi sulla schiena e poi sono caduto ho perso sangue dal naso e mi sono rialzato però a vent’anni già mi chiedo se son troppo stanco se quello che mi serve è quello che ho desiderato se un giorno riuscirò davvero ad esser realizzato e sono spaventatoe tu stammi a un palmo dal culo testa di cazzoho sempre scelto di essere uno ed uno soltanto toccare il cielo e ritornare a mangiare asfalto a volte ho pianto ma non è ...

La regia del film sarà di Francesca Archibugi, che ha adattato il romanzo assieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Il protagonista della storia, un uomo di nome Marco Carrera, sarà ... 'Teatro d'Ira' fa emergere un forte desiderio di rivalsa, di libertà ('IN NOME DEL PADRE'), di anticonformismo, di ricerca ed affermazione di sé e della propria verità ('CORALINE', 'LIVIDI SUI ...