I 10 borghi italiani più amati (anche su internet) (Di venerdì 19 marzo 2021) Non sappiamo ancora quando potremo tornare a viaggiare, ma tutti sogniamo di farlo, e lo confermano le ricerche di viaggi e mete sul web, che non si fermano nonostante tutto. Tra le mete preferite restano i borghi: paesi piccoli e bellissimi, pieni di storia e immersi nella natura, da sempre simboli del turismo slow italiano. Holidu, il motore di ricerca per case vacanza?, ha indagato le nostre preferenze, per capire quali saranno i borghi più richiesti appena potremo muoverci liberamente. Lo studio è partito dalla lista Istat delle oltre 7000 cittadine italiane con meno di 20 000 abitanti, e per ciascuna Holidu ha raccolto i dati sulle ricerche medie mensili su cosa fare e cosa vedere in ciascuna di queste mete negli ultimi 12 mesi su Google. Il risultato finale è questa top ten di grandi classici: borghi meravigliosi, la maggior ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Non sappiamo ancora quando potremo tornare a viaggiare, ma tutti sogniamo di farlo, e lo confermano le ricerche di viaggi e mete sul web, che non si fermano nonostante tutto. Tra le mete preferite restano i: paesi piccoli e bellissimi, pieni di storia e immersi nella natura, da sempre simboli del turismo slow italiano. Holidu, il motore di ricerca per case vacanza?, ha indagato le nostre preferenze, per capire quali saranno ipiù richiesti appena potremo muoverci liberamente. Lo studio è partito dalla lista Istat delle oltre 7000 cittadine italiane con meno di 20 000 abitanti, e per ciascuna Holidu ha raccolto i dati sulle ricerche medie mensili su cosa fare e cosa vedere in ciascuna di queste mete negli ultimi 12 mesi su Google. Il risultato finale è questa top ten di grandi classici:meravigliosi, la maggior ...

Advertising

borghi_claudio : @dr_maalox @Fedebianconos @gustinicchi @PietroOlma Guardi che sono qui a parlare non a screditare. Non fate però l'… - fratuccio2 : @borghi_claudio @fd_J2021 @RaiPortaaPorta Certo che parlare di pazienza che sta per finire con praticamente metà de… - ST09972061 : @Red_Pill_80 @borghi_claudio @emifittipaldi Chiedo scusa per evitarci di tradurre in continuazione. Non è possibile… - Peppi81030095 : @borghi_claudio @RaiPortaaPorta Voi dite ma non fate.. Gli italiani vogliono una moneta senza debito.. Possiamo sta… - SaracomemeSara : @Mattongino5 @cris_cersei @drsmoda @Federico_Tonin @Lurlooo @borghi_claudio @FmMosca C’è da dire in effetti che San… -