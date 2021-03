Giulia Salemi e Pierpaolo a Temptation Island? La risposta di Pretelli (Di venerdì 19 marzo 2021) La popolarità di Pierpaolo Pretelli è esplosa al GF Vip dove si è innamorato di Giulia Salemi, ma in realtà il bel lucano si era già fatto conoscere in tv a Striscia la Notizia e a Temptation Island, dove potrebbe tornare tra qualche mese. In un’intervista rilasciata a Superguida l’ex velino ha detto che potrebbe partecipare nuovamente al reality mariano, questa volta però non nel ruolo di tentatore: “Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me (ride)“. Ma se per Temptation Pierpaolo ha qualche dubbio, su Tale e Quale Show il secondo classificato al GF Vip ha le idee chiare: “Ad oggi non sono arrivate proposte. “Tale e quale show” è un programma che ho sempre guardato con interesse e da fan del programma mi piacerebbe ... Leggi su biccy (Di venerdì 19 marzo 2021) La popolarità diè esplosa al GF Vip dove si è innamorato di, ma in realtà il bel lucano si era già fatto conoscere in tv a Striscia la Notizia e a, dove potrebbe tornare tra qualche mese. In un’intervista rilasciata a Superguida l’ex velino ha detto che potrebbe partecipare nuovamente al reality mariano, questa volta però non nel ruolo di tentatore: “Sono troppo geloso. Non lo so se parteciperei. Potrei mostrare il peggio di me (ride)“. Ma se perha qualche dubbio, su Tale e Quale Show il secondo classificato al GF Vip ha le idee chiare: “Ad oggi non sono arrivate proposte. “Tale e quale show” è un programma che ho sempre guardato con interesse e da fan del programma mi piacerebbe ...

