Francia, scuole aperte: 'Contagi in classe solo 0,5%'. Fuga da Parigi in vista del lockdown (Di venerdì 19 marzo 2021) Giù i tra i bambini francesi a scuola : secondo le autorità del Paese, tra i banchi disi Contagia soltanto lo 0,5 % dei . Che sono più esposti al soprattutto in famiglia: il tasso di contaminazioni in ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 marzo 2021) Giù i tra i bambini francesi a scuola : secondo le autorità del Paese, tra i banchi disia soltanto lo 0,5 % dei . Che sono più esposti al soprattutto in famiglia: il tasso di contaminazioni in ...

petergomezblog : Francia: Parigi e 16 dipartimenti in lockdown per un mese, ma le scuole restano aperte. “È terza ondata” - TgLa7 : ??#Covid Francia: #lockdown anche a #Parigi, da domani e per quattro settimane, ma le scuole restano aperte - Agenzia_Ansa : Stretta anti-covid su Parigi e altri 15 dipartimenti della Francia. Dinanzi alla nuova ondata del virus, il premier… - frasantolini : RT @maddai_: Francia, solo lo 0,5% degli alunni si contagia in classe. Per questo la soluzione anche per l’Italia non è la #DAD ma tamponi… - _DAGOSPIA_ : LA FRANCIA CHIUDE PER COVID PER 1 MESE: RESTANO APERTE LE -