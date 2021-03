Didattica ai tempi del Covid: aumentano le iscrizioni alle scuole online (Di venerdì 19 marzo 2021) (Milano, 19 marzo 2021) - La scuola, in tempi di Covid, si fa online: la Didattica a distanza si è imposta nell'ultimo anno ed è tornata a far parlare di sé proprio in questo periodo, con il passaggio a zona rossa della maggior parte delle regioni italiane. Il dibattito sulla DAD è oggi più vivo che mai e sono numerosi coloro che si sono detti contrari alla chiusura delle scuole: provvedimento tuttavia inevitabile visto l'alto numero di contagi che si continua a registrare e che non accenna a scendere. La Didattica a distanza è stata criticata a più riprese, ma non per via del metodo adottato quanto piuttosto perché nelle scuole tradizionali non vi è ancora un approccio corretto. Non a caso, nell'ultimo anno si è registrato un vero e proprio boom di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) (Milano, 19 marzo 2021) - La scuola, indi, si fa: laa distanza si è imposta nell'ultimo anno ed è tornata a far parlare di sé proprio in questo periodo, con il passaggio a zona rossa della maggior parte delle regioni italiane. Il dibattito sulla DAD è oggi più vivo che mai e sono numerosi coloro che si sono detti contrari alla chiusura delle: provvedimento tuttavia inevitabile visto l'alto numero di contagi che si continua a registrare e che non accenna a scendere. Laa distanza è stata criticata a più riprese, ma non per via del metodo adottato quanto piuttosto perché nelletradizionali non vi è ancora un approccio corretto. Non a caso, nell'ultimo anno si è registrato un vero e proprio boom di ...

