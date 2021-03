“Con la prof di matematica…” La cantante senza filtri | confessione privatissima | “Poi è finita così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) All’anagrafe è Francesca Galeno, ma la giovanissimasi è fatta conoscere sotto il nome d’arte Madame. Classe 2002, Madame nasce a Creazzo in provincia di Vicenza e fin da piccola la musica diventa il suo canale di comunicazione. Campo di scrittura, di pensieri, e di Voce, come il titolo del brano presentato sul palcoscenico di Sanremo 2021. E la sua Voce diventa anche una ricerca costante della propria identità, un percorso che in Madame non si è mai arrestato. Il suo primo singolo trova la luce nel 2016 e porta il titolo di “Anna”. Al debutto ha fatto seguito “Sciccherie” del 2018, brano che ha persino conquistato l’attenzione di Cristiano Ronaldo in un post su Instagram. Madame èdubbio la rivelazione dell’edizione 2021 del Festival della Musica, durante il quale ha fatto comprendere fin da subito quanto potesse trovare un valore ...