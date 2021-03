Calabria dopo l’intervento: “Ho due obiettivi da centrare: uno col Milan e l’altro con la Nazionale” (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi pomeriggio il Milan ha comunicato che l’intervento in artroscopia al ginocchio destro di Davide Calabria è riuscito alla perfezione. Il terzino rossonero ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni tramite Instagram: “Dispiace molto dovermi fermare in questo periodo così importante della stagione, ma tornerò prestissimo. Sono certo che i miei compagni daranno il massimo. Un piccolo incidente di percorso che supererò presto perché so che voi tifosi siete con me e perché ho ancora due obiettivi da centrare: finire al meglio con il Milan e provare a coronare il sogno azzurro all’Europeo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Calabria (@davideCalabria2) Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Oggi pomeriggio ilha comunicato chein artroscopia al ginocchio destro di Davideè riuscito alla perfezione. Il terzino rossonero ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni tramite Instagram: “Dispiace molto dovermi fermare in questo periodo così importante della stagione, ma tornerò prestissimo. Sono certo che i miei compagni daranno il massimo. Un piccolo incidente di percorso che supererò presto perché so che voi tifosi siete con me e perché ho ancora dueda: finire al meglio con ile provare a coronare il sogno azzurro all’Europeo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide(@davide2) Foto: Sito ...

