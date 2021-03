Cagliari, i convocati di Semplici per lo Spezia: out Sottil, tornano Lykogiannis e Pavoletti (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, per la sfida con lo Spezia di domani. Ancora ai box Sottil; tornano, invece, a disposizione Lykogiannis e Pavoletti. Questo l’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri, Pavoletti. Foto: twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Sono 24 i calciatoridal tecnico del, Leonardo, per la sfida con lodi domani. Ancora ai box, invece, a disposizione. Questo l’elenco completo: Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah,, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni.Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Nandez, Duncan.Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Pereiro, Cerri,. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

