Bonus baby sitter anche per chi è in smart working: novità in arrivo (Di venerdì 19 marzo 2021) Congedi parentali con indennità per chi ha figli minori di 14 anni, smart working per chi ha figli minori di 16 anni, Bonus baby sitter da 100 euro per alcune categorie di lavoratori: sono i cardini del decreto 12 marzo che il governo ha varato la scorsa settimana, stanziando 290 milioni di euro per strumenti di sostegno alle famiglie, costrette a fare i conti con la chiusura della scuola nell'ampia zona rossa. Bonus baby sitter anche per chi lavora in smart working "I congedi saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione. Abbiamo inoltre reintrodotto il diritto allo smart working per ...

