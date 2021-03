Biden inciampa sulla scaletta dell'Air Force One, poi si rialza (Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente Usa, Joe Biden, è scivolato mentre saliva sugli scalini dell’Air Force One che lo porterà ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense. Il presidente è scivolato tre volte ma si è ripreso prontamente, poi ha continuato a salire le scale, a quel punto più lentamente, ed è entrato nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare. Il presidente è atteso in Georgia dove incontrerà i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria ad Atlanta. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Il presidente Usa, Joe, è scivolato mentre saliva sugli scalini’AirOne che lo porterà ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense. Il presidente è scivolato tre volte ma si è ripreso prontamente, poi ha continuato a salire le scale, a quel punto più lentamente, ed è entrato nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare. Il presidente è atteso in Georgia dove incontrerà i leadera comunità asiatica dopo la sparatoria ad Atlanta.

Advertising

GiorgioCMascion : RT @GeopoliticalCen: Il presidente americano Biden inciampa due volte e poi si rialza mentre sale a bordo dell’Air Force One - ALBERTOSEVERIN7 : RT @agambella: Non è sfuggito ai media che Biden inciampa tre volte mentre sale sull'Air Force One. - agambella : Non è sfuggito ai media che Biden inciampa tre volte mentre sale sull'Air Force One. - holdon80 : RT @GeopoliticalCen: Il presidente americano Biden inciampa due volte e poi si rialza mentre sale a bordo dell’Air Force One - SennaGianMarco : RT @HuffPostItalia: Biden inciampa sulla scaletta dell'Air Force One, poi si rialza -

Ultime Notizie dalla rete : Biden inciampa L'espansionismo cinese passa dai vaccini Ma mentre l'Europa arranca, l'Italia inciampa e gli Stati Uniti puntano all'immunità del proprio ... nuovo membro della task force contro il Covid - 19 dell'amministrazione Biden; insieme a Mark ...

Tom Cruise è su TikTok, ma è un fake fatto con l'intelligenza artificiale Mission: Impossible che inciampa tra i negozi di Los Angeles, i rischi del deepfake continuano a ... come l'ex presidente USA Barack Obama e l'attuale presidente Joe Biden, il tutto a causa di una app ...

Biden inciampa più volte sulla scaletta dell'Air Force One, poi si rialza L'HuffPost Biden inciampa più volte sulla scaletta dell'Air Force One, poi si rialza Il presidente Usa, Joe Biden, è scivolato mentre saliva sugli scalini dell’Air Force One che lo porterà ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense. Il presidente è scivolato ...

Joe Biden, non ci resta che piangere Mi riferisco a Joe Biden, ma non solo a Biden. Parlo di quelli che, come Biden, sono sempre pronti ad indicare la città del sole dei diritti dei poveri e poi sono ...

Ma mentre l'Europa arranca, l'Italiae gli Stati Uniti puntano all'immunità del proprio ... nuovo membro della task force contro il Covid - 19 dell'amministrazione; insieme a Mark ...Mission: Impossible chetra i negozi di Los Angeles, i rischi del deepfake continuano a ... come l'ex presidente USA Barack Obama e l'attuale presidente Joe, il tutto a causa di una app ...Il presidente Usa, Joe Biden, è scivolato mentre saliva sugli scalini dell’Air Force One che lo porterà ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense. Il presidente è scivolato ...Mi riferisco a Joe Biden, ma non solo a Biden. Parlo di quelli che, come Biden, sono sempre pronti ad indicare la città del sole dei diritti dei poveri e poi sono ...