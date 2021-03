Ascolti tv | Carosone e l' Isola dei Famosi 2021 affondano Formigli e Del Debbio

(Di venerdì 19 marzo 2021)tv, Tg2 di Sangiuliano e Tg La7 di Enrico Mentana in calo Tra i telegiornali alle 20, il Tg1 di Giuseppe Carboni viaggia sopra i 6 milioni e vince la sfida contro il Tg5 di Clemente Mimun (6.

tv, Carosellodavanti all'Isola dei Fanmosi 2021 Carosellovince glitv in prime time di giovedì 18 marzo 2021: la fiction di Rai1 conquista 5.518.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale 5 la seconda puntata di L' Isola dei Famosi 2021 piace a ...Tv 18 marzo 2021. Prima serata: su Rai1 la fiction Caroselloha conquistato una media di 5.518.000 spettatori pari al 22,9%. Su Canale 5 - dalle 21.52 all'1.05 - la seconda puntata di ...Rete4 Tempesta d’Amore registra 912.000 individui all’ascolto (3.7%). Rai tre Un Posto al Sole (riassunto puntata) 1.920.000 spettatori con il 6.8%. Il Paradiso delle Signore (riassunto puntata) 2.209 ...Ottimi dati di ascolti per il film in onda su Rai Uno “Carosello Carosone”. La pellicola con Eduardo Scarpetta ottiene 5.518.000 spettatori pari al 22.9%. Cala, rispetto alla prima puntata di lunedì, ...