A Time To Kill, HBO pensa a un sequel del film con Matthew McConaughey (Di venerdì 19 marzo 2021) A Time To Kill, HBO lavora a una miniserie sequel del film con Matthew McConaughey. L’attore è in trattative per tornare a interpretare l’avvocato Jake Brigance Il sistema di utilizzare titoli e attori conosciuti si sta dimostrando efficace, per questo motivo molti canali e servizi streaming continuano ad usarlo. Secondo delle indiscrezioni riportate dal sito Deadline, HBO avrebbe acquistato i diritti del romanzo “Il tempo della Clemenza” di John Grisham, sequel del romanzo “Il Momento di Uccidere” a cui si ispira il film omonimo del 1996 con Matthew McConaughey. Il canale sarebbe anche in trattative avanzate con Matthrew McConaughey per tornare a interpretare il personaggio di Jake Brigance, ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021) ATo, HBO lavora a una miniseriedelcon. L’attore è in trattative per tornare a interpretare l’avvocato Jake Brigance Il sistema di utilizzare titoli e attori conosciuti si sta dimostrando efficace, per questo motivo molti canali e servizi streaming continuano ad usarlo. Secondo delle indiscrezioni riportate dal sito Deadline, HBO avrebbe acquistato i diritti del romanzo “Il tempo della Clemenza” di John Grisham,del romanzo “Il Momento di Uccidere” a cui si ispira ilomonimo del 1996 con. Il canale sarebbe anche in trattative avanzate con Matthrewper tornare a interpretare il personaggio di Jake Brigance, ...

Advertising

KILL_MYM1ND : once upon a time ma a spezzoni, seriamente una serie di sfortunati eventi - W1VLDFL0W3R : @CR0PINNED potresti fare everywhere con lo sfondo nero? oppure kill my time (5SOS) sfondo nero o se vuoi lonely heart sempre sfondo nero? - VulcaaaN7 : @Tibuzy Stessa cosa a me ieri in 1v1 5-5 e ho perso il fight per il time to kill dio porco - callitwhatulike : Kill my time: già con il titolo partiamo male perché mi ricordo quella merda di kill my mind Penso che questa sia q… - onlytbxcv : ma voi ve la ricordate la sensazione che avete avuto la prima volta che avete ascoltato Kill my time dei 5sos? no p… -