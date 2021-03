Vaccini a domicilio a Milano, i medici del San Carlo: 'Ogni team dotato di un kit di emergenza' (Di giovedì 18 marzo 2021) commenta A Milano la campagna vaccinale anti Covid va avanti anche porta a porta. 'Mattino Cinque' mostra l'attività dei professionisti che somministrano il vaccino ad anziani fragili costretti a casa. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 marzo 2021) commenta Ala campagna vaccinale anti Covid va avanti anche porta a porta. 'Mattino Cinque' mostra l'attività dei professionisti che somministrano il vaccino ad anziani fragili costretti a casa.

Advertising

clapr71 : Tamponi vaccini a domicilio van fatti .. basta cidee assemblamenti - UnioneSarda : #Sardegna - Vaccini anche dai medici di famiglia: in centri ad hoc, in studio e a domicilio - infoitsalute : 26 medici di famiglia al lavoro nell'hub in Fiera. Vaccini a domicilio: imminente l'attivazione - incrinatura : @michele_bulgini @lorepregliasco l'assessore alla sanità delle Marche ha dichiarato che i tre vaccini sono equivale… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Vaccini: siglato accordo Regione Sardegna-medici di base. Utilizzo in centri ad hoc, ambulatori o a domicilio #ANSA https… -