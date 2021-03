Strage di galline a Pordenone Carro armato dell’Esercito sbaglia mira e centra un pollaio con un colpo di cannone

(Di giovedì 18 marzo 2021)di. Un, nel corso di un’esercitazione, hatoe hato in pieno un allevamento a Vivaro. Ilha causato la morte di molte animali e danneggiato in parte anche la struttura che ospitava l’allevamento. Un incidente sono cui ora indagano i carabinieri su delega della Procura diche ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro il. Il mezzo militare della Brigata Pozzuolo del Friuli, secondo quanto è stato ricostruito, era impegnato in un’esercitazioni notturna di tiro in un poligono riservato alle Forze armate sul torrente Cellina insieme ad altri mezzi appartenenti al ...

Unadiin un allevamento di Vivaro, in provincia di Pordenone . Non è stato un animale selvatico a causarla ma - sembra incredibile - un colpo sparato da un carro armato. Durante un'...Un carro armato dell'Esercito ha sbagliato mira, uccidendo ledi un allevamento in provincia di Pordenone. La procura apre ...Un carro armato dell'Esercito, impegnato in un'esercitazione di tiro, in un poligono riservato alle Forze armate sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Viva ...E' successo nella notte durante un'esercitazione militare, da chiarire perché il carro armato abbia sparato in direzione del centro abitato ...