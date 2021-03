Speranza: “Chi rifiuta AstraZeneca va in fondo alla lista”, Giorgia Meloni: “Incommentabile” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Chi rifiuta AstraZeneca finirà in fondo alla lista“. Così Roberto Speranza fuga ogni dubbio circa la possibilità di optare per un altro siero, facendo perentoriamente intendere che o i cittadini si vaccineranno col siero in questione, o semplicemente non riceveranno nessun siero. Ma questa cosa non è piaciuta a Giorgia Meloni, che si è subito scagliata contro il Ministro, commentando le dichiarazioni con un post su Facebook: “L’Incommentabile Ministro Speranza ha deciso che i cittadini che vogliono vaccinarsi non saranno liberi di scegliere il siero, e chi osa rifiutare non avrà altre marche”, dice Meloni. “Questo principio non è solo profondamente sbagliato perché nega la libertà ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Chifinirà in“. Così Robertofuga ogni dubbio circa la possibilità di optare per un altro siero, facendo perentoriamente intendere che o i cittadini si vaccineranno col siero in questione, o semplicemente non riceveranno nessun siero. Ma questa cosa non è piaciuta a, che si è subito scagliata contro il Ministro, commentando le dichiarazioni con un post su Facebook: “L’Ministroha deciso che i cittadini che vogliono vaccinarsi non saranno liberi di scegliere il siero, e chi osare non avrà altre marche”, dice. “Questo principio non è solo profondamente sbagliato perché nega la libertà ...

