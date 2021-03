Sci | Paris | “Vittoria di Garmisch mi dà carica per il futuro”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Stagione non del tutto positiva per lo sciatore azzurro Dominik, terzo classificato nella Coppa di discesa maschile. Il suo giudizio della stagione: “E’ abbastanza importante il mio terzo posto nella classifica di discesa perché dopo il rientro dall’infortunio non mi aspettavo di essere fra i migliori tre discesisti al mondo: è emozionante e bellissimo. Significa che il lavoro è stato fatto bene e nella direzione giusta. I risultati sono stati buoni all’inizio della stagione, poi sono riuscito a vincere a Gramisch e quello mi dàper il. Poi non ho centrato tutti gli obiettivi. La stagione complessivamente è buona, non ottima, ma per un rientro va bene così. Ora finisco le ultime gare, poi si rino le batterie e poi si comincerà a lavorare per le Olimpiadi, che sarà l’obiettivo della prossima ...

- MontiFrancy82 : SCI ALPINO: #DominikParis ha chiuso al terzo posto la classifica finale di Coppa del Mondo di discesa libera - SMSNEWSOFFICIAL : SCI ALPINO: #DominikParis ha chiuso al terzo posto la classifica finale di Coppa del Mondo di discesa libera - AnsaTrentinoAA : Sci: cdm; Paris 3/o in classifica discesa 'ho lavorato bene'. L'azzurro 'essere tra i migliori tre al rientro dà ca… - RaiSport : ? #Paris terzo nella classifica di discesa: 'Ho lavorato bene' L'#azzurro: 'Essere tra i migliori tre al rientro d…

L'italiano Dominik termina terzo come già accaduto nel 2016 e 2019 (nel 2019 arrivò secondo). ... In precedenza una sola italiana aveva vinto due coppe della specialità 'Regina' dello alpino: ... Christof Innerhofer chiude la stagione con l'11/o posto nella classifica di superG, mentre Dominik è 19/o. Per venerdì è in programma il Team Event, nel quale l'Italia schiererà Luca De ... LENZERHEIDE. – Doppio flop per la Svizzera visto che, per quanto incolpevoli, gli organizzatori elvetici sono stati doppiamente penalizzati dalla cancellazione delle gare veloci alle Finali casalinghe ... Christof Innerhofer chiude la stagione con l'11/o posto nella classifica di superG, mentre Dominik Paris è 19/o. Per venerdì è in programma il Team Event, nel quale l'Italia schiererà Luca De ...