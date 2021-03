Roma, in ballo il futuro di Fonseca e 70 milioni: Shakhtar avvisato (Di giovedì 18 marzo 2021) La Roma si ritrova ad affrontare una gara importantissima resa più semplice dal 3-0 dell’andata: contro lo Shakhtar mille moviazioni per fare bene La Roma affronta la gara contro lo Shakhtar Donetsk in Ucraina con relativa tranquillità dopo il 3-0 maturato all’Olimpico nella gara d’andata. Obiettivo quarti di finale per mille motivi. La Gazzetta dello Sport si focalizza sull’aspetto economico (sono circa 7 i milioni di euro guadagnati in coppa e con la vittoria della stessa potrebbero aumentare di 12, con 50 per la partecipazione alla Champions League). In più si rinforzerebbe la figura di Fonseca inpanchina, ancora non certo della conferma: avanzare in coppa potrebbe valergli la fiducia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Lasi ritrova ad affrontare una gara importantissima resa più semplice dal 3-0 dell’andata: contro lomille moviazioni per fare bene Laaffronta la gara contro loDonetsk in Ucraina con relativa tranquillità dopo il 3-0 maturato all’Olimpico nella gara d’andata. Obiettivo quarti di finale per mille motivi. La Gazzetta dello Sport si focalizza sull’aspetto economico (sono circa 7 idi euro guadagnati in coppa e con la vittoria della stessa potrebbero aumentare di 12, con 50 per la partecipazione alla Champions League). In più si rinforzerebbe la figura diinpanchina, ancora non certo della conferma: avanzare in coppa potrebbe valergli la fiducia. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

gilnar76 : L’Europa League decide tutto: in ballo 70 milioni e il futuro di Fonseca #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma… - DonatoRobilotta : Qui Roma. La #Raggi annulla delibera chevibdividuava la discarica a monte carnevale. Ora ricomincia il Carosello e… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: #Mkhitaryan e gli altri: il mercato della #Roma e il fattore #Raiola Il trequartista ha detto sì al rinnovo automatico… - ilRomanistaweb : #Mkhitaryan e gli altri: il mercato della #Roma e il fattore #Raiola Il trequartista ha detto sì al rinnovo automa… - Refusetoskin : @Marty_Loca80 @tempoweb @aleaus81 Secondo me tirato in ballo perché è stato l'unico con la percentuale realizzativa… -