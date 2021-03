Puitin a Biden | ' Gli auguro buona salute | non vuole migliorare rapporto con noi'

(Di giovedì 18 marzo 2021) Così il presidente russo all'indomani dell'attacco del Presidente americano che lo ha definito 'un assassino'. Per ora no comment dell'Europa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Puitin Biden

Così il presidente russo all'indomani dell'attacco del Presidente americano che lo ha definito 'un assassino'. Per ora no comment dell'EuropaCosì il presidente russo all'indomani dell'attacco del Presidente americano che lo ha definito 'un assassino'. Per ora no comment dell'EuropaPerché trasferiamo sempre sull'altra persona ciò che siamo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, commentando le dichiarazioni dell'omologo statunitense Joe Biden che lo ha definito ...Vladimir Putin risponde alla dichiarazione shock del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ieri in un’intervista alla Abc aveva ammesso di ritenere il capo del Cremlino un “killer”. “Una rispost ...