Omicidio Mollicone | al via il processo per i cinque indagati

ROMA – Il maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale, accusati di concorso in omicidio (quest'ultimo, inoltre, è accusato anche di istigazione al suicidio di un altro collega, il brigadiere Santino Tuzi) e il carabiniere Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento. Sono i cinque indagati nella vicenda della morte di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, scomparsa l'1 giugno 2001 e ritrovata senza vita dopo due giorni in un boschetto a pochi chilometri da casa. Domani a Cassino, a porte chiuse per l'emergenza sanitaria, per loro si terrà la prima udienza in Corte d'assise.

