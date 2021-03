Meteo Roma: previsioni di venerdì 19 marzo, pioggia debole (Di giovedì 18 marzo 2021) Le previsioni Meteo di Roma per la giornata di domani, venerdì 19 marzo 2021, parlano di pioggia debole sulla Capitale e di temperature più fredde rispetto a quelle di inizio settimana. I Romani dovranno fare i conti con il maltempo anche per i giorni successivi. Stando a quanto riferito dgli esperti de IlMeteo.it, il prossimo weekend sarà caratterizzato da rovesci di pioggia e da temperature sempre basse. previsioni Meteo di venerdì 19 marzo a Roma Le nuvole che oggi, giovedì 18 marzo, coprono il cielo della Capitale, dalla giornata di domani si trasformeranno in nuvole cariche di pioggia. Nel ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Lediper la giornata di domani,192021, parlano disulla Capitale e di temperature più fredde rispetto a quelle di inizio settimana. Ini dovranno fare i conti con il maltempo anche per i giorni successivi. Stando a quanto riferito dgli esperti de Il.it, il prossimo weekend sarà caratterizzato da rovesci die da temperature sempre basse.di19Le nuvole che oggi, giovedì 18, coprono il cielo della Capitale, dalla giornata di domani si trasformeranno in nuvole cariche di. Nel ...

