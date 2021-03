Il ministro Colao vuole connettere tutta l’Italia in banda larga entro il 2026 (Di giovedì 18 marzo 2021) Vittorio Colao (Foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)Davanti alla commissione trasporti della Camera e a quella bilancio del Senato si è svolta l’audizione del ministro dell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, nell’ambito dell’esame della proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministro ha fissato l’obiettivo di garantire l’accesso alla banda larga in tutta Italia entro il 2026, quindi quattro anni in anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla Commissione europea per realizzare la transizione digitale nell’Unione. Per raggiungere questo risultato, il ministro ha detto che sarà sostenuto l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, per coprire le aree in cui la ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) Vittorio(Foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)Davanti alla commissione trasporti della Camera e a quella bilancio del Senato si è svolta l’audizione deldell’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio, nell’ambito dell’esame della proposta del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ilha fissato l’obiettivo di garantire l’accesso allainItaliail, quindi quattro anni in anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla Commissione europea per realizzare la transizione digitale nell’Unione. Per raggiungere questo risultato, ilha detto che sarà sostenuto l’utilizzo delle tecnologie più avanzate, per coprire le aree in cui la ...

